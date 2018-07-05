الرئيس السيسي يوجه وزيرة الصحة بإنهاء قوائم انتظار المرضى

كتب محمد الجالى

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وزيرة الصحة بمواصلة تطوير المنظومة الصحية بمصر بشكل شامل.

وأضاف فى تصريح صحفى، أن الرئيس وجه وزيرة الصحة بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى من المواطنين.