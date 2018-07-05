الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يوجه وزيرة الصحة بإنهاء قوائم انتظار المرضى الخميس، 05 يوليه 2018 05:32 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وزيرة الصحة بمواصلة تطوير المنظومة الصحية بمصر بشكل شامل. وأضاف فى تصريح صحفى، أن الرئيس وجه وزيرة الصحة بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى من المواطنين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "السيسى" يصدق على الموازنة العامة ويصدر قوانين بربط موازنات الدولة والهيئات الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة الصحة المنظومة الصحية "البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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