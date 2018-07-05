"الخارجية" ترحب بقرار إثبات محل إقامة المصريين بالخارج على أقارب الدرجة الرابعة

كتب أحمد جمعة

رحبت وزارة الخارجية فى بيان صادر اليوم الخميس، بقرار تمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر على عنوان أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، مما يتيح لهم فرصة المشاركة فى الانتخابات التى تجرى بالخارج مستقبلا.

وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية كانت قد تابعت مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار فى إطار الاستجابة لطلب العديد من المصريين غير المسجل على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم عنوان داخل مصر، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى الانتخابات التى تجرى بالخارج، وذلك باعتبار أن عنوان الإقامة داخل مصر هو الموطن الانتخابى، الذى يتم على أساسه إدراج اسم المواطن على قاعدة بيانات الناخبين.