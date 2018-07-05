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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 م
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الخارجية الروسية: نرفض خطط واشنطن المحتملة للحل العسكرى فى فنزويلا

الخميس، 05 يوليه 2018 03:07 م
الخارجية الروسية: نرفض خطط واشنطن المحتملة للحل العسكرى فى فنزويلا لافروف
موسكو (أ.ش.أ)
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن إمكانية اللجوء إلى حل عسكرى ضد فنزويلا هو أمر غير مقبول بشكل قاطع .. منبهة إلى أنه من شأن خطوة كهذه أن تؤدى إلى تفاقم الوضع فى البلاد.

وجاء بيان الخارجية الروسية بهذا الخصوص تعليقا على ما يتردد من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحث مع مساعديه إمكانية القيام بعمل عسكرى فى فنزويلا .

وأوضح مدير دائرة أمريكا اللاتينية فى وزارة الخارجية الروسية، الكسندر شيتينين اليوم الخميس قائلا "لقد رصدنا هذه المعلومات، التى تتعلق بالخيارات الأمريكية المختلفة فى إطار السياسة تجاه فنزويلا، ولاحظنا أن الخيار العسكرى لا يزال موجودا كخيار أمريكى للتعامل مع فنزويلا .. ونحن نعتقد أنه من غير المقبول على الإطلاق مثل هذا الخيار العسكرى، خاصة أننا نعارض سياسة العقوبات والقيود المفروضة على دولة ذات سيادة ".

 


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