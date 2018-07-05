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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 ص
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الحكومة تقترض 17.2 مليار جنيه من البنوك اليوم

الخميس، 05 يوليه 2018 04:00 ص
الحكومة تقترض 17.2 مليار جنيه من البنوك اليوم محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

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