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الحكومة الروسية تدعو الشرطة البريطانية إلى عدم التورط فى ألاعيب "قذرة"

الخميس، 05 يوليه 2018 03:56 م
الحكومة الروسية تدعو الشرطة البريطانية إلى عدم التورط فى ألاعيب "قذرة" بوتين
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دعت الحكومة الروسية  الشرطة البريطانية إلى عدم التورط فى "ألاعيب سياسية قذرة".

كان وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد قد دعا روسيا الخميس بتقديم توضيحات بعد تسمم زوجين تعرضا لغاز أعصاب من صنع سوفيتى فى مكان قريب من المدينة حيث تم تسميم عميل روسى سابق مع ابنته بالمادة نفسها.

وصرح جاويد امام البرلمان "حان الوقت لتوضح الدولة الروسية ما الذي يحصل بالضبط". وكان تسميم سيرجى سكريبال وابنته يوليا والذى نسبته لندن إلى موسكو رغم نفيها، أثار أزمة دبلوماسية خطيرة بين بريطانيا وروسيا.

 

 


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