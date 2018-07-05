الحكومة: احتياطى القمح يكفى 4 أشهر ونصف والسكر أكثر من 6 شهور

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف احتياطى السلع الاستراتيجية، وكذا مشروعات الوزارة لتطوير التجارة الداخلية، وأعمال لجنة تنقية كشوف المستحقين للدعم والبطاقات التموينية.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التموين أكد خلال الاجتماع ان احتياطى القمح يكفى نحو 4 أشهر ونصف، بينما يكفى احتياطى السكر لأكثر من 6 أشهر؛ ويصل احتياطى الزيت لنحو 3 أشهر ونصف، وهى معدلات إيجابية.

وأضاف المتحدث الرسمى، "ناقش الاجتماع كذلك مشروعات وزارة التموين لتطوير التجارة الداخلية، كإحدى الوسائل المهمة لضبط الأسواق، وتحويلها من أسواق غير منظمة الى أسواق منظمة، يسهل الرقابة عليها، مما يستفيد به المواطنون، ويمنع محاولات رفع الأسعار.

وأوضح السفير أشرف سلطان، أن وزير التموين عرض جهود الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتنقية كشوف المستحقين لدعم السلع بالبطاقات التموينية، ممن لا تنطبق عليهم الشروط، لإيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً.