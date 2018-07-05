الجيش الكورى الجنوبى يوصى المكتب الرئاسى بتغيير الطائرة الرئاسية

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أوصت وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية، المكتب الرئاسى بتأجير طائرة جديدة للرحلات الرئاسية فى الخارج.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر فى الوزارة، اليوم الخميس، قوله "قدمنا اقتراحا لمكتب الأمن الوطنى وجهاز الأمن الرئاسى بأن يستبدل المكتب الرئاسى الطائرة ذات الطراز القديم بطائرة جديدة".



يذكر أن الطائرة الرئاسية الحالية يبلغ عدد مقاعدها 200 مقعد تم إنتاجها فى عام 2001، ويستخدم المكتب الرئاسى طائرة "بوينج 74-400" معدلة مستأجرة من الخطوط الجوية الكورية بموجب عقد عام 2014، وينتهى العقد الذى تبلغ مدته خمس سنوات فى مارس 2020.