الجيش السورى يوجه ضربات مكثفة على خطوط إمداد الإرهابيين وأوكارهم فى ريف درعا

دمشق (أ ش أ)

وجهت وحدات الجيش السورى، اليوم الخميس، ضربات مكثفة ضد أوكار وتجمعات الإرهابيين فى القطاعين الشرقى والجنوبى الشرقى من محافظة درعا فى إطار عملياتها المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابى فيها بشكل كامل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عمليات الجيش تركزت على اتجاه الجمرك القديم فى الأطراف الجنوبية لمنطقة درعا البلد حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية فى مدينة درعا وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.

وأفادت (سانا) بأن وحدات الاقتحام فى الجيش تقدمت داخل بلدة صيدا بعد معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية التى سقط العديد من أفرادها قلتى ومصابين بينما فر الباقون باتجاه بلدة الطيبة المجاورة حيث تقوم وحدات الجيش بالقصف على فلولهم المندحرة بالأسلحة المناسبة، موضحة أن عناصر الهندسة بدؤوا على الفور بتمشيط البلدة من مخلفات الإرهابيين لتأمينها بشكل كامل تمهيدا لعودة الأهالى إلى منازلهم فى الفترة القادمة.