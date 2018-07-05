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الخميس، 05 يوليه 2018 08:22 ص
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الجيش الأمريكى ردا على إيران: نتعهد بحماية ناقلات النفط فى الخليج

الخميس، 05 يوليه 2018 07:41 ص
الجيش الأمريكى ردا على إيران: نتعهد بحماية ناقلات النفط فى الخليج ترامب
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تعهد الجيش الأمريكى بالحفاظ على حرية الملاحة لناقلات النفط فى الخليج بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن الكابتن بيل أوربان الناطق باسم القيادة الوسطى فى الجيش الأمريكى قوله " إن القوات البحرية الأمريكية والحلفاء الإقليميين جاهزون لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للبضائع حيثما يتيح القانون الدولي".

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى قد تحدث فى وقت سابق عن قدرة بلاده على إيقاف صادرات النفط فى المنطقة كلها إذا منعت إيران من تصدير النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

يذكر أن الخارجية الأمريكية قد قالت منذ أيام " إن واشنطن مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام رغم اعتراض الدول المستوردة".

وقال مدير التخطيط السياسى فى الخارجية الأميركية، براين هوك، الذى يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، "إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفى من الاحتياطات النفطية فى العالم للاستغناء عن الخام الإيراني".

 


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ناقلات النفط

الخليج العربي

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