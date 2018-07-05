الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قواعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة الخميس، 05 يوليه 2018 10:59 ص وزير المالية محمد معيط كتب - أحمد يعقوب إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من يوليو 2018. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية محمد معيط العلاوة الدورية العلاوة الاستثنائية وزير المالية ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا "مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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