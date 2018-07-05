الجريدة الرسمية تنشر قواعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة

كتب - أحمد يعقوب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من يوليو 2018.