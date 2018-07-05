الجامعة العربية تنظم مؤتمرا دوليا حول "تحالف الحضارات ورسالة الإعلاميين" فى 29 يوليو

كتب مصطفى عنبر

تنظم جامعة الدول العربية مؤتمرا دوليا، تحت عنوان "جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات .. رسالة إلى الإعلاميين " يومى 29 و30 يوليو الجارى بالقاهرة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومنظمة اليونسكو والهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة البرنامج المصري لتطوير الإعلام.

وقالت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية ، في تصريح لها اليوم الخميس ، إن المؤتمر الدولي المرتقب يتيح الفرصة للإعلاميين الشباب من مختلف البلدان العربية للإلتقاء بنظرائهم من المجموعات الجغرافية الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث سيشارك إعلاميون من مختلف الدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية في حوار تفاعلي بهدف حث الإعلاميين على الترويج لرسالة إعلامية محايدة وموضوعية عن ثقافة الآخر.

وأشارت السفيرة إلى أنه تم عقد الاجتماع التحضيري الرابع لوضع اللمسات النهائية للمؤتمر الدولي المزمع الذي يأتي انعقاده تزامنا مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري ، موضحة أن ضيف الشرف للمؤتمر سيكون عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية نظرا لما يحظى به من إسهامات بارزة وملموسة في مجال تحالف الحضارات وخبرته الواسعة في المجال الإعلامى.

وأضاف، أن من أبرز أهداف المؤتمر ، تطوير خطاب إعلامي يعزز من قيم التسامح وقبول الآخر ويساهم في التصدي لظواهر التطرف والعنف والإرهاب .

وأوضحت أنه سيتم التطرق خلال جلسات المؤتمر إلى القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب توافرها في الإعلامي وكذلك التطرق لخطاب الكراهية الموجه ضد العرب والمسلمين في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك سبل مواجهته.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتضمن ضمن فاعلياته جلسة حوارية حول دور المؤسسات الدينية في نشر قيم التسامح ومحاربة التطرف حيث يتم التطرق لنموذجي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

وقالت سامية بيبرس إنه سيشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات بمجال الإعلام بالإضافة إلى عدد من المسئولين السياسيين وبعض الرموز الدينية والعاملين بمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إعلاميين من كل من: مصر والسعودية ولبنان وسلطنة عمان والأردن والمغرب وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مستشارين ثقافيين لعدد من السفارات الأجنبية في مصر.