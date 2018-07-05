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الجامعة العربية: السعودية تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سورى فى موسم الحج

الخميس، 05 يوليه 2018 07:58 م
الجامعة العربية: السعودية تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سورى فى موسم الحج أحمد أبو الغيط
كتب مصطفى عنبر
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صرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفى، بأنه حسبما توافر للجامعة من معلومات، فإن المملكة العربية السعودية، وفى إطار ترتيباتها لموسم الحج، تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سورى يقومون بالحج هذا العام.
 
وأوضح متحدث أمين عام الجامعة العربية، ردا على سؤال لوكالة الأنباء السعودية حول الموضوع، أنه فى ضوء المعلومات المتوافرة فإنه لا صحة للأنباء التى تم تداولها بخصوص منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.
 
وأكد أنه لا توجد سابقة لقيام المملكة بتسييس فريضة الحج أو منع أى مسلم من أدائها، وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.
     

 


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