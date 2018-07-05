"التموين" تنفى حذف المواطنين عشوائيا من منظومة البطاقات التموينية

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائى للمواطنين من منظومة البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأوضحت أنه لم يتم حذف أى مواطن بشكل عشوائى من منظومة البطاقات التموينية، حيث أن إجراءات حذف المواطنين التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم وتقتصر على المتوفين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعى، مؤكدًة أنه لم يتم حذف أى مواطن من البطاقات التموينية إلا بعد إجراء مراجعةً دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع حدوث أى تلاعب، مُؤكدةً على حرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية بشكل مدروس.