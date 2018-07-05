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"التموين" تخاطب شركات استخراج البطاقات لتعديل نظامها وإضافة مواليد جديدة

الخميس، 05 يوليه 2018 10:13 م
"التموين" تخاطب شركات استخراج البطاقات لتعديل نظامها وإضافة مواليد جديدة الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم مخاطبة الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الذكية لتعديل النظام الاليكترونى ليسمح باستقبال وتسجيل المواليد الجديدة على البطاقات، عقب انتهاء الوزارة من وضع القواعد والشروط الخاصة بإضافة المواليد .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النظام الإلكتروني الحالى للبطاقات لا يوجد به خدمة إضافة المواليد بمكاتب التموين ، نظرا لتوقف إضافة المواليد  خلال الفترات الماضية، وبالتالى سيتم مخاطبة الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات لتسجيل إضافة المواليد  ضمن المنظومة إعتبارا من الأسبوع بعد المقبل.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الاضافة والسن المقرر لإضافه  المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه

وأضاف المصيلحى فى تصريحات خاصة ، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.


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