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التموين: استمرار صرف السلع المدعمة ورقيا لحين استخراج بطاقات بدل التالف

الخميس، 05 يوليه 2018 06:08 م
التموين: استمرار صرف السلع المدعمة ورقيا لحين استخراج بطاقات بدل التالف د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  توجيه وزارى رقم "14" لسنه 2018،  بشأن  استمرار استخراج  إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز من مكاتب التموين على مستوى الجمهوية لما يقرب من 450 ألف أسرة ، كانت قد تمت الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، ومازالت تحت الطبع والتسليم، أو البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يتم  تفعيلها حتى الآن على النطام الإليكترونى.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر  توجيهات لمديرى مديريات التموين بالمحافظات خلال شهر مايو الماضى،  بإصدار إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز، حنى نهاية يونيه الماضى وذلك لمن تمت لهم  الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، ومازالت تحت الطبع والتسليم، حتى قرر الوزير استمرار صرف السلع التموينية باْذن ورقى لحين استلام بطاقة التموين الذكية .
 
يأتى هذا القرار تخفيفا عن كاهل الأسر المستحقة للدعم ومراعاة للبعد الاجتماعى فى تلبية البطاقات التموينية لاحتياجات الأسر من الخبز والسلع الأساسية.

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التموين

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