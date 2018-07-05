التعليم تطالب المديريات بتطبيق أنشطة التوكاتسو على المدارس الحكومية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه على تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية.

وقالت الوزارة فى خطابها إنه فى ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى على تشغيل 40 مدرسة مصرية يابانية وتفعيل أنشطة التوكاتسو تقرر تطبيق عدد من الأنشطة أيضا على الصفوف كى جى 1 و كى جى 2 والصف الأول الابتدائى على أن تطبق الباقة كاملة من أنشطة التوكاتسو على المدارس اليابانية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم المديريات بوجود مسئول تدريب ومتابعة أنشطة التوكاتسو على مستوى كل محافظة.

وشددت الوزارة على ضرورة فتح باب التقدم للعاملين لاختيار العناصر وإجراء مقابلة لهم يوم الأحد المقبل بديوان المديريات وموافاة الوزارة بالأسماء.