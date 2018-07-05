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التعليم تطالب المديريات بتطبيق أنشطة التوكاتسو على المدارس الحكومية

الخميس، 05 يوليه 2018 01:43 م
التعليم تطالب المديريات بتطبيق أنشطة التوكاتسو على المدارس الحكومية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه على تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية.
 
وقالت الوزارة فى خطابها إنه فى ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى على تشغيل 40 مدرسة مصرية يابانية وتفعيل أنشطة التوكاتسو تقرر تطبيق عدد من الأنشطة أيضا على الصفوف كى جى 1 و كى جى 2 والصف الأول الابتدائى على أن تطبق الباقة كاملة من أنشطة التوكاتسو على المدارس اليابانية. 
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم المديريات بوجود مسئول تدريب ومتابعة أنشطة التوكاتسو على مستوى كل محافظة.
 
وشددت الوزارة على ضرورة فتح باب التقدم للعاملين لاختيار العناصر وإجراء مقابلة لهم يوم الأحد المقبل بديوان المديريات وموافاة الوزارة بالأسماء. 
 
ومن المعروف أن أنشطة "التوكاتسو" هى نوع من الأنشطة التربوية تقوم على تنمية الشعور بالجماعة، والمسئولية لدى التلاميذ والطلاب تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل والجوانب الأكاديمية، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون، ومهارات التعامل مع الآخرين، من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة.

وتتنوع الأنشطة الخاصة بـ (التوكاتسو) منها  أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

أنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة .

 

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