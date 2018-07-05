"التصديرى للصناعات الطبية" يطلق مبادرة لمساعدة الشركات الصغيرة على التصدير

كتب إسلام سعيد

أطلق المجلس التصديرى للصناعات الطبية مبادرة"شركة إيجى كووب" لمساعدة الشركات المصدرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات ومواد البناء والصناعات الكيماوية على الدخول فى السوق الافريقى لزيادة صادراتهم.

وأشار الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم إن رأسمال الشركة يبلغ 12 مليون جنيه وتضم 26 شركة من الشركات الأعضاء بالمجلس ومن المستهدف الوصول الى 300 شركة من القطاع الطبى والقطاعات الأخرى.

وأضاف أننا نستهدف فتح 12 فرعا بالشركة خلال 3 سنوات يقوم كل فرع بخدمة من 40 الى 50 شركة مصدرة، موضحا أن تم فتح فرعين فى كينيا والمغرب لخدمة دول غرب افريقيا وبنهاية العام الحالى سيتم فتح فرع زامبيا لافتا إلى أننا نستهدف فتح فروع فى أوغندا والسنغال وموريشيس بنهاية 2019 ، بالإضافة إلى ساحل العاج وأنجولا فى 2020.

وأوضح جورج أن حجم واردات السوق الافريقى وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية بلغت العام الماضى نحو 484 مليار دولار نصيب مصر لا يتجاوز 3.4مليار دولار وهى نسبة ضئيلة جدا بالرغم من انضمام مصر للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الدول، لافتا إلى أن أهم المعوقات التى تعوق نفاذ المنتجات المصرية الى السوق الافريقية هى طول فترة الشحن بالاضافة الى وجود مشاكل ائتمانية بالبنوك الافريقية مما يتطلب قيام المستورد بتغطية كاملة لفتح الاعتماد وهو أمر غير متوافر فى كثير من الشركات الصغيرة والمتناهية فى الصغر فضلا عن المنافسة الشديدة من دول شرق آسيا والهند والصين .

وأوضح جورج ان "إيجى كووب"ستعمل على مساعدة الشركات المصدرة فى ايجاد وتعيين مندوبى البيع المحليين ، كما ستعمل على اتخاذ اجراءات الفحص واجراءات ومستندات التصدير والشحن البحرى الى السوق المستهدف والتخليص الجمركى فى ميناء الوصول وسداد الرسوم المستحقه وتخزين البضائع فى المخازن تمهيدا لعملية البيع بالاضافة الى مراقبه المخزون والتواصل مع الشركات المصدرة لترتيب وادارة مستويات المخزون والتأكد من توافر البضائع فى الأسواق فى إطار السياسة الموضوعة من الشركة المصدرة.

ولفت الى أن ستعمل على تسجيل ملفات الدواء بالنيابة عن الشركات المصدرة نيابة عن الشركات المصدرة وفقا للضوابط المختلفة والخاصة بكل سوق.

وفيما يتعلق باستراتيجية المجلس خلال الفترة المقبلة أوضح جورج أن المجلس يستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع الطبية والتى يشمل (الدواء- مستلزمات الطبية- مستحضرات التجميل) الى 2.8 مليار دولار خلال 10 سنوات وسيتم التركيز على 3 أسواق مستهدفة( افريقيا- دول عربية – آسيا الوسطى وروسيا) والتى يبلغ حجم واردتها 50 مليار دولار منهم 400 مليون دولار نصيب مصر.

وأضاف أن حجم واردات السوق الأفريقى من القطاع الطبى يبلغ 16 مليار دولار نصيب مصر 80 مليون دولار فقط ونسعى للوصول الى 1.6 مليار دولار خلال 10 سنوات من خلال الوصول الى 3% فى 2021 و6% فى 2027 و10 % بحلول 2030.

وأوضح أن المجلس ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة على التعاقد مع شركة " luctor medical"" العالمية لإعداد دراسات عن بعض الأسواق الافريقية والأوروبية لقطاع المستلزمات الطبية وتتضمن الدارسة تحليل مبدئى للأسواق وتحديد قنوات التوزيع المناسبة وترشيح أهم المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية وإعداد استراتيجية لدخول السوق وقياس مدى مؤائمة الاستراتيجية مع السوق.

وأضاف أننا نستهدف زيادة حجم صادرات الدواء للدول العربية إلى 10 % خلال 10 سنوات مشيرا إلى أن المجلس بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتجارة والصحة تسعى إلى حل مشكلة سعر بلد المنشآ من خلال عمل ملفات موازية للأسعار المحلية.

وأوضح حجم واردات آسيا الوسطى من الدواء يبلغ 1.845 مليار دولار نصيب مصر لا يتجاوز 2 مليون دولار ونسعى الى مضاعفته للوصول الى 5 % من حجم السوق خلال 10 سنوات ،فيما بلغت واردات السوق الروسى من القطاع 9 مليارات دولار نصيب مصر 5 ملايين دولار ونسعى إلى زيادتها 1.25 % .