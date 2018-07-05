"التربية والتعليم" تنفى تغيير قصة "العربى" و"الإنجليزى" للصف الثانى الثانوى

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تغيير وزارة التربية والتعليم قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثانى الثانوى إلى قيس وليلى للغة العربية وروميو وجوليت للإنجليزية بداية من العام الدراسى الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأكدت أنه لم يحدث أى تغيير فى قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثانى الثانوى، وأنهما كما هما دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة ولا يجب الانسياق ورائها، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاعتماد على أية بيانات أو أخبار غير رسمية.