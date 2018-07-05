التخطيط: لا توجد خطة لتقليل عدد الموظفين.. ونسعى لجهاز إدارى أكثر فاعلية

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن ملف الجهاز الإدارى من أهم ملفات الدولة، وجارٍ العمل على جعله فعالا ويعلى من قيمة الخدمات التى تقدم للمواطنين خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030 ترتكز على الإصلاح الإدارى، ونفت ما يتردد بشأن تقليل العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة، وتابعت:"مفيش خطة لتقليل عدد الموظفين ونتحدث عن جهاز أكثر فاعلية ويستند بشكل أساسى على الاستثمار فى البشر".

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال لقاء لها عبر فضائية "ten"، أن نسبة العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة مرتفعة جداً لدرجة أن لكل موظف 22 مواطنا، وتابعت: "فى الدول المتقدمة يوجد موظف لكل 122 مواطنا وفى الدول المتوسطة نجد موظفا لكل 50 مواطنا".

وأوضحت أنه تم حصر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وبدأنا العمل على مواقع الفائض والعجز من العاملين بالجهاز حتى نتمكن من عمل تدريب تحويلى، وتابعت:" وهذا يجعلنا نحول إلى مناطق العجز من خلال التدريب والاستثمار فى البشر".

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بضرورة الاهتمام بالجهاز الإدارى للدولة وتنمية العنصر البشرى من أجل استدامة جهود الإصلاح فى مختلف المجالات التى تعمل عليها الدولة حالياً، وتابعت:" الإصلاح الإدارى جزء من منظومة الإصلاح التى سيبنى عليها فى المستقبل.. لدينا خطة متكاملة لبناء القدرات والاستثمار فى البشر وبناء القدرات".

ولفتت "السعيد"، إلى أن التجربة الإماراتية فى مجال العمل الإدارة من التجارب الرائدة ليست فقط على مستوى الوطن العربى بل على مستوى العالم ولذلك نعمل على الاستفادة منها، مشددة على أن هدف الحكومة تقديم خدمات متميزة للمواطنين.