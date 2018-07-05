video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تتلقى طلب شطب أسهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية

الخميس، 05 يوليه 2018 03:04 م
البورصة تتلقى طلب شطب أسهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت إدارة البورصة، عن تلقيها طلب من الممثل القانونى لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 47 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 10 يونيو الماضى الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24\6\2018.
 
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لأحكام المادتين (55) و(55) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع جماعى فى ختام تعاملات البورصة.. ورأس المال أقل من 900 مليار جنيه

البورصة: تنفيذ شراء "ميراكو" 2.7 مليون سهم بقيمة 131 مليون جنيه لشطبها اختياريا

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

القاهرة للاستثمارات

الشطب الاختيارى




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة