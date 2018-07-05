البرلمان المقدونى يصادق للمرة الثانية على اتفاقية تغيير اسم مقدونيا

سكوبى(أ ش أ)

صادق البرلمان المقدونى، اليوم الخميس، للمرة الثانية على اتفاقية تغيير اسم مقدونيا المبرمة مع اليونان، وذلك بعدما رفض رئيس البلاد جورجى إيفانوف التوقيع على الاتفاقية فى المرة الأولى لأن يعتبرها غير دستورية وتخاطر بهوية مقدونيا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية ذلك النبأ دون ذكر مزيد التفاصيل.

ولا يمكن للرئيس إيفانوف عرقلة الاتفاقية بعدما وافق عليها البرلمان للمرة الثانية.

يذكر أن مقدونيا تمضى قدمًا فى تغيير اسمها لتهدئة مخاوف اليونان التى ترى أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها مقدونيا ينطوى على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل الاسم ذاته فى شمال اليونان، وفى مقابل هذا الالتزام وعدت اليونان بسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لحلف (ناتو).