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"البترول": اكتفاء ذاتى من الغاز نهاية العام.. وإنتاج 6.5 مليار قدم يوميا

الخميس، 05 يوليه 2018 08:27 م
"البترول": اكتفاء ذاتى من الغاز نهاية العام.. وإنتاج 6.5 مليار قدم يوميا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا
كتب أيمن رمضان
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قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن إجمالى مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر بلغ مليار و200 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وهو أدنى مستوى منذ 30 يونيو 2010، مشيراً إلى أنه  =بنهاية العام الجارى نستهدف الاكتفاء الذاتى من الغاز .

وأضاف وزير البترول خلال لقاء له عبر فضائية "سكاى نيوز"، أنه بنهاية العام الجارى 2018 سنصل إلى إنتاج من 6,5 إلى 6,75 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، مؤكدا أن إعلان مثل هذه الأخبار الإيجابية تجعل الشركات الأجنبية تقبل على السوق المصرى دون تردد وتزيد من استثماراتها، مشدداً على أن مصر تسير بخطوات ثابتة  تضعنا على المركز الإقليمى لتداول الطاقة والبترول والغاز.

 

 


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