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البترول: إنتاج مصر من الغاز يصل 6.75 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2018

الخميس، 05 يوليه 2018 01:54 م
البترول: إنتاج مصر من الغاز يصل 6.75 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2018 طارق الملا
كتب أحمد أبو حجر - تصوير محمد فوزى
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قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الوزارة تدرس حاليا إعداد معادلة سعرية لبيع المواد البترولية بالسوق المحلى بعد الانتهاء من مراحل رفع الدعم عن المحروقات .
 
وكشف خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الوزارة اليوم الخميس أن الوزارة تستهدف لرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجارى من ربط مراحل جديدة من ظهر وآبار أخرى .
 
وعن التعاون مع الجانب القبرص بشأن ربط خط غاز لنقل الغاز القبرصى إلى مصر ، فإنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيكون هناك أمور جديدة بشأن تنمية الحقل افروديت ثم البدظ فى مد الخط.
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طارق الملا

الغاز الطبيعى

الغاز القبرصى

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