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الخميس، 05 يوليه 2018 04:57 م
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قسم "1" بسجن جلبوع وتعتدى على الأسرى الفلسطينيين

الخميس، 05 يوليه 2018 04:22 م
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قسم "1" بسجن جلبوع وتعتدى على الأسرى الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن قوات قمعية خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت القسم رقم 1 فى سجن جلبوع، واعتدت على أسرى القسم وأخرجتهم للساحة وفتشت الغرف وعبثت بمقتنياتهم.


وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن إدارة السجن قامت بقطع التيار الكهربائى عن القسم منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة.


وقالت عائلة الأسيرين على وموسى الخولى من مدينة طولكرم، أن إدارة السجن عمدت أيضا إلى قطع التيار الكهربائى عن غرف الزيارة خلال توجه العائلات اليوم لزيارة أبنائهم الأسرى.

 

 


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