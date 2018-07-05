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الخميس، 05 يوليه 2018 09:44 م
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الاتحاد الأوروبى ينتقد اسرائيل لهدمها منشآت فلسطينية

الخميس، 05 يوليه 2018 07:47 م
الاتحاد الأوروبى ينتقد اسرائيل لهدمها منشآت فلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ش أ
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انتقد الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منشآت فلسطينية فى منطقة أبو نوار، والتحضير لهدم منطقة خان الأحمر، وإعادة توطين السكان ضد إرادتهم.


جاء هذا الموقف فى بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبى عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد فيديريكا موجيريني، حيث حذرت من أن هذه العمليات، بالإضافة إلى مخططات بناء مستوطنات جديدة فى نفس المنطقة تفاقم التهديدات التى تواجه حل الدولتين وتقوض أكثر من آفاق السلام الدائم فى المنطقة.


وأوضح البيان أنه "تمشيا مع موقفنا طويل الأمد بشأن سياسة إسرائيل الاستيطانية، غير القانونية بموجب القانون الدولى ، والإجراءات المتخذة فى هذا السياق، مثل عمليات النقل القسرى وعمليات الإخلاء والهدم ومصادرة المنازل، فإن الاتحاد الأوروبى يتوقع من السلطات الإسرائيلية عكس هذه القرارات وبشكل كامل الوفاء بالتزاماته كقوة احتلال بموجب القانون الإنسانى الدولي".

 

 


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