"الأوقاف" تعلن نتيجة الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة "شيخ مقرأة"

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى لأعضاء المقارئ الحاليين الراغبين فى العمل شيخ مقرأة بالأوقاف، والمقرر عقده يوم الأربعاء 18 يوليو 2018م فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بمكتب رئيس قطاع المديريات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى، وهم: