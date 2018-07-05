"الأوقاف" تعلن نتيجة الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة "شيخ مقرأة"

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى لأعضاء المقارئ الحاليين الراغبين فى العمل شيخ مقرأة بالأوقاف، والمقرر عقده يوم الأربعاء 18 يوليو 2018م فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بمكتب رئيس قطاع المديريات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى، وهم:
|م
|الاسم
|المحافظة
|1.
|أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب عبد الصمد
|الإسكندرية
|2.
|محمد أحمد شعبان أبو طويلة
|البحيرة
|3.
|أحمد سمير أحمد الهابط
|البحيرة
|4.
|أحمد فتحي محمود منصور
|البحيرة
|5.
|عوض فضيلة عوض فضيلة مبارك
|البحيرة
|6.
|سعودي السيد عبد الوهاب يوسف
|بني سويف
|7.
|عصام مبروك أحمد محمد
|الجيزة
|8.
|محمود محمد عبد الله الجمل
|الدقهلية
|9.
|أمير محمد حامد عوضين
|الدقهلية
|10.
|عبد الرحمن حسن محمد حسن
|سوهاج
|11.
|أحمد أنور محمد صابر
|سوهاج
|12.
|وليد أحمد محمد جمال
|سوهاج
|13.
|عبد الغفار محمد عبد الغفار عبد الحميد
|الشرقية
|14.
|محمد على على محمد
|الشرقية
|15.
|محمد أحمد إبراهيم إبراهيم
|الشرقية
|16.
|عبد الناصر أحمد شحاته علي
|الشرقية
|17.
|محمود محمد أحمد السيد
|الشرقية
|18.
|محمد السعيد محمد الساعي
|الغربية
|19.
|رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب
|الغربية
|20.
|محمد عبد الصمد أبو وافى حمودة
|الغربية
|21.
|أيمن فرج الله أحمد الشحرور
|الغربية
|22.
|يسري عبد السميع محمد خليل
|الغربية
|23.
|خاطر محمد أحمد يوسف
|الفيوم
|24.
|أحمد سيد حامد عبد الباقي
|الفيوم
|25.
|محمد ربيع محمد عبد السلام
|الفيوم
|26.
|أبو بكر السيد محمد السيد
|الفيوم
|27.
|أحمد محمد السيد سالم
|القاهرة
|28.
|أحمد حامد حسن اسكندر
|القاهرة
|29.
|سيد حامد محمد على
|القاهرة
|30.
|علي محمد السيد حسن
|القاهرة
|31.
|مرعى عبد الفتاح عبدربه مرعى
|القليوبية
|32.
|حسام الدين حمدي حامد طه
|القليوبية
|33.
|محمد عبد المنعم السيد علي
|القليوبية
|34.
|على سيد محمد أحمد
|قنا
|35.
|أحمد مسعود حسين على
|قنا
|36.
|محمد عبد اللاه عبد العظيم عبد الحليم
|قنا
|37.
|عادل سعد أحمد نواية
|كفر الشيخ
|38.
|عبد العزيز محمود عبد العزيز زيد
|المنوفية
|39.
|محمد حسن السيد عبد الحميد
|المنوفية
|40.
|محمد حمدي على السيد
|المنوفية
|41.
|محمد رجب السيد شعبان
|المنوفية
|42.
|محمد عبد الرحمن قطب حمزة
|
المنوفية
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