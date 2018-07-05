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الخميس، 05 يوليه 2018 02:14 م
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الأموال العامة بسوهاج تكشف اتجار عاملين فى النقد الأجنبى

الخميس، 05 يوليه 2018 01:11 م
الأموال العامة بسوهاج تكشف اتجار عاملين فى النقد الأجنبى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى من كشف حجم تعاملات عاملين أحدهما خارج البلاد والثانى بداخلها فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من العاملين بالخارج بإجمالى مليون جنيه.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام "جاد.ى.ع" مواليد 1986 عامل يعمل حالياً بإحدى الدول العربية و"عبد الكريم.ع.ع" مواليد 1975 مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال قيام الأول أثناء تواجده خارج البلاد بتجميع المبالغ المالية وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ "مليون جنيه مصرى"، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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