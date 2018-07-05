video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تدعو لهدنة مع استئناف المفاوضات فى جنوب سوريا

الخميس، 05 يوليه 2018 08:17 م
الأمم المتحدة تدعو لهدنة مع استئناف المفاوضات فى جنوب سوريا جوتيريس
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، أطراف النزاع فى جنوب سوريا إلى إعلان هدنة فورية لتمكين الأمم المتحدة من تمرير المساعدات من الأردن إلى تلك المنطقة التى يهدد القتال فيها 750 ألفا من السكان.

وقال جوتيريس - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن على الأطراف وقف القتال فورا واستئناف المفاوضات واتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية تنقلهم وحماية الأهداف المدنية لا سيما المراكز الطبية والتعليمية، عملا بالقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.

وجدد الأمين العام دعوته - أيضا - إلى تمكين الأمم المتحدة من القيام بعمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود الأردنية وخطوط القتال من دون أى تأخير، مشيرا إلى أن عدد النازحين وصل إلى 325 ألفا.

وكانت فصائل المعارضة السورية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - موافقتها على العودة إلى التفاوض مع الجانب الروسى حول اقتراح لوقف المعارك فى جنوب سوريا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: موسكو تعرقل إصدار بيان من مجلس الأمن بشأن سوريا

حصاد العرب والعالم..الموساد يستعيد ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى من سوريا

الأمم المتحدة

اخبار سوريا

اخبار سوريا اليوم

سوريا الان




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة