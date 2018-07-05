الأمم المتحدة تدعو لهدنة مع استئناف المفاوضات فى جنوب سوريا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، أطراف النزاع فى جنوب سوريا إلى إعلان هدنة فورية لتمكين الأمم المتحدة من تمرير المساعدات من الأردن إلى تلك المنطقة التى يهدد القتال فيها 750 ألفا من السكان.

وقال جوتيريس - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن على الأطراف وقف القتال فورا واستئناف المفاوضات واتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية تنقلهم وحماية الأهداف المدنية لا سيما المراكز الطبية والتعليمية، عملا بالقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.

وجدد الأمين العام دعوته - أيضا - إلى تمكين الأمم المتحدة من القيام بعمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود الأردنية وخطوط القتال من دون أى تأخير، مشيرا إلى أن عدد النازحين وصل إلى 325 ألفا.

وكانت فصائل المعارضة السورية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - موافقتها على العودة إلى التفاوض مع الجانب الروسى حول اقتراح لوقف المعارك فى جنوب سوريا.