video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاعات رأى تؤكد تراجع فى شعبية إيمانويل ماكرون

الخميس، 05 يوليه 2018 10:01 م
استطلاعات رأى تؤكد تراجع فى شعبية إيمانويل ماكرون ماكرون مع انصاره- أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

أظهر استطلاعان، نشرا الخميس، تراجعا واضحا فى شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى يونيو، بسبب ما اعتبره المستطلعون سياسة "غير عادلة وغير ناجعة".

فبحسب استطلاع ايلابى، فإن ماكرون لا يحظى بثقة سوى 34 بالمئة كما أن رئيس الوزراء إدوار فيليب لا يحظى بثقة سوى 31 بالمئة، ما يمثل تراجعا بست نقاط خلال شهر.

من جهتها، أظهرت دراسة لصحيفة ليزيكو وراديو كلاسيك، أن نحو 60 بالمئة من الفرنسيين لا يثقون بتحرك رئيس الدولة "فى التصدى بشكل ناجح للمشكلات الرئيسية المطروحة فى البلاد" (زيادة بخمس نقاط) و57 بالمئة (زيادة بثلاث نقاط) بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأظهر استطلاع أودوكسا لحساب لوفيغارو وراديو فرنسينفو نتائج مماثلة.

فقد اعتبر 29 بالمئة فقط من المستطلعين أن سياسة ماكرون "عادلة" وهى نسبة أدنى من النسبة التى حظى بها الرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد عام من انتخابه (31 بالمئة).

واعتبر 34 بالمئة فقط أن سياسة ماكرون "ناجعة" مقابل 15 بالمئة لهولاند فى يونيو 2013.

فى المقابل أظهر الاستطلاع أن اغلبية ساحقة من الفرنسيين تعتبر أن البرلمان "يكتفى بتسجيل القوانين" التى تقررها السلطة التنفيذية (72 بالمئة) مقابل 27 بالمئة يعتقدون أن البرلمان "له دور مهم فى محتوى القوانين".

كما تأثرت صورة الرئيس بشدة. ومع أن أغلبية ترى أنه "نشيط" (75 بالمئة بتراجع ثلاث نقاط مقارنة مايو)، فان تجسيده للتجديد فى تراجع (52 بالمئة بتراجع 7 نقاط)، واعتبره 45 بالمئة "محببا" بتراجع ست نقاط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يدين حادث الاعتداء على زوجين شرطيين أمام ابنتهما الصغيرة شمال فرنسا

حصاد العالم.. فشل المفاوضات السورية مع الجانب الروسى.. وماكرون يدعو لحل أزمة الهجرة

ماكرون

اخبار ماكرون

اخبار العالم

شعبية ماكرون

اخبار فرنسا




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة