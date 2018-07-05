إقليم جيانجسو الصينى يقدم "قروضا خضراء" لتمويل مكافحة التلوث

رويترز

قالت حكومة إقليم جيانجسو الصينى إن الإقليم أنشأ صندوقا للائتمان البيئى، بقيمة تزيد على ثمانية مليارات يوان (1.2 مليار دولار) للمساعدة على الترويج للتنمية الخضراء ومكافحة التلوث.

ويقع إقليم جيانجسو فى دلتا نهر يانجتسى بشرق الصين وهو إقليم صناعى كبير، وهو مجاور لإقليم شنجهاى، المركز المالى للصين، وكان أحد المناطق التى تركز عليها جهود التطهير البيئى منذ 2013.

وتكرر إدراج مدينة سوتشو، المنتج الكبير للصلب في جيانجسو، على قائمة أكثر المدن تلوثا فى الصين خلال الشهور القليلة الماضية مما أثار مخاوف من تغيير الضباب الدخانى اتجاهه نحو الجنوب بعد حملة لمكافحته فى الأقاليم الشمالية.

وقال مكتب حماية البيئة في جيانجسو فى إشعار، أمس الأربعاء، إن حكومة الإقليم قدمت 400 مليون يوان لتدشين الصندوق الجديد، على أن يتم تقديم تمويل إضافى مبدئى بقيمة ثمانية مليارات يوان عبر بنوك.

وسيُستخدم الصندوق الجديد للمساهمة فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، إذ سيتمكن كل مشروع تتم الموافقة عليه من اقتراض 20 مليون يوان كحد أقصى.