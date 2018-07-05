video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 05:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق شارع وادى النيل لإنشاء محطة مترو لمدة 3 سنوات بدءًا من الجمعة

الخميس، 05 يوليه 2018 04:00 ص
إغلاق شارع وادى النيل لإنشاء محطة مترو لمدة 3 سنوات بدءًا من الجمعة محيط العمل بمحطة مترو السودان - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع وادى النيل بالمهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، على أن تبدأ تلك الأعمال من الساعة الواحدة صباح الجمعة لمدة 3 سنوات مع تدعيم المنطقة بالكامل بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الدالة عن منطقة الأعمال مع مراقبة المنطقة بالكاميرات.

 

وأكد مصدر أمنى، إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم إجراء تحويلات بالمنطقة فى الاتجاه القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينًا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، أما القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينًا من شارع شهاب ثم يسارًا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب

 

واستطرد المصدر، أنه على القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارًا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينًا بشارع محمود بدر الدين وصولاً لشارع الحجاز، والقادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارًا اتجاه شارع جزيرة العرب، ثم يمينًا لشارع لبنان ثم يمينًا بشارع شهاب وصولاً لشارع ونفق وادى النيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات انتحار فتاة بمحطة مترو مارى جرجس: تمر بأزمة نفسية نتيجة وفاة والدتها

اخبار الحوادث

اخبار المرور

محطة وادى النيل

مترو الانفاق

جامعة الدول العربية

جزيرة العرب

مرور الجيزة

اخبار مصر




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة