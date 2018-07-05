إصابة ربة منزل بحروق بعد انفجاز أسطوانة غاز أثناء إعدادها الطعام بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيبت ربة منزل بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، بحروق وذلك إثر انفجار إسطوانة غاز بها، أثناء قيامها بإعداد الطعام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز السادات، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "م . ص.م ." 27 عاما ربة منزل، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 30% وتم حجزها بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص وسؤالها، قررت أنه حال قيامها بإعداد الطعام بالمنزل، انفجرت بها إسطوانة الغاز "صغيرة الحجم"، وأحدثت إصابتها ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال زوجها "ف.س.س.ر" 28 سنة فران، أروى بمضمون ماجاء بأقوال زوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى حول الواقعة.