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الخميس، 05 يوليه 2018 04:57 م
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إسرائيل تمدد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة اشهر

الخميس، 05 يوليه 2018 03:20 م
إسرائيل تمدد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة اشهر
أ ف ب
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مددت اسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة أشهر اضافية بدون محاكمة، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلى الثلاثاء.

واعتقلت جرار (55 عاما) في 2 يوليو 2017 اعتقالا إداريا، وذلك حول نشاطاتها فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "إرهابية". وكان أُطلق سراحها من السجن قبل عام.

وقال الجيش الإسرائيلى فى اتصال هاتفى" أنه تم تمديد اعتقال جرار يوم الإثنين لمدة أربعة أشهر اضافية، بعد أن قضت مدة ستة اشهر حبس إدارى انتهت فى 1 يوليو"، ولم يوضح الجيش سبب الإعلان عن تمديد الاعتقال اليوم.

وهذه هي المرة الثالثة التى يتم فيه تجديد اعتقالها. وأعلن الجيش فى وقت سابق أنه تم تمديد اعتقالها لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".


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الجيش الإسرائيلى

خالدة جرار

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

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