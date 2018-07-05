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إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

الخميس، 05 يوليه 2018 02:41 م
إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية سكك حديد مصر - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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وافق وزير النقل على إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وفقا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وذلك لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسمية من شأنها الإضرار بالمال العام.

وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قد كلف قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بالوزارة بتكثيف التفتيش المفاجئ على كافة الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية الخاضعة لرقابة القطاع، وذلك فى إطار سعى الوزارة إلى متابعة انتظام وحسن سير العمل بما يحقق الصالح العام، ويكون له بالغ الأثر فى حماية أموال الجهات المنشأة بها باعتبارها الأمنية على حمايته، وذلك فى ضوء الاستيراتيجة والسياسة العامة للدولة.


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