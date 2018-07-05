إحالة عامل للجنايات قتل شقيقه بسبب علاقته غير الشرعية مع زوجته

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه .

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكاب الحادث، حيث كشف الجانى، أنه عقب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المتهم، وشقيقه، دفعه الانتقام للتفكير فى التخلص منه، خاصة بعد أن طالبه شقيقه بسداد مبلغ 8100 جنيه سبق وأن اقترضها منه، فاستدرجه بزعم سرقة كابلات كهربائية، وتخلص منه بطعنه حتى تأكد من وفاته وفر هاربا.

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى أنه وفى سبيل ذلك قام استدرج المجنى عليه بدعوى سرقة أسلاك كهربائية من إحدى الفيلات بمنطقة العثور على الجثة، وعقب وصولهما لمحل الواقعة قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " محدثاً ما به من إصابات حتى تأكد من وفاته وفر هارباً.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفى داخل بدروم فيلا "تحت الإنشاء"، وبالانتقال تم العثور على جثة "شعبان م ص" 31 سنة، عامل، مسجاة علي ظهرها، ويرتدي ملابسه كاملة، وبه إصابات عبارة عن "جرح قطعي بالرقبة وأخر بالساعد الأيسر".

وبسؤال مالك الفيلا "هاني ع ع" 60 سنة، مهندس مدنى حر، والذى قرر بأنه لدى توجهه للفيلا ملكه فوجئ بوجود جثة لشخص غير معلوم لديه، فقام بالإبلاغ، ونفى علمه بملابسات وفاته.

ومن خلال التحريات تبين أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية مع زوجة شقيقه "ابتسام ع ح " وأن شقيقه "صديق م ص " 29 سنة، عاطل، وراء ارتكاب الواقعة انتقاماً منه، فتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه، وزوجة الجاني، ومطالبة المجنى عليه له بتسديد مبلغ 8100 جنيه سبق وأن اقترضها منه فقرر التخلص منه.