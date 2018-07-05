video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة بائع للجنايات قتل صديقه لشكه فى علاقة تجمعه بشقيقته بمدينة نصر

الخميس، 05 يوليه 2018 04:20 م
إحالة بائع للجنايات قتل صديقه لشكه فى علاقة تجمعه بشقيقته بمدينة نصر كلابش- أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أحالت نيابة أول مدينة نصر، بائع لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه بمدينة نصر بعدما سدد له 28 طعنة بسبب وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقة المتهم. 

وتلقى المقدم قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة لشاب مذبوح داخل عشة، وتبين من تحريات النقيب مصطفى الشاذلى معاون مباحث قسم مدينة نصر بعد سؤال شهود العيان، أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه بائع ذرة، حيث حضر يوم الحادث لمسكنه وتناول معه العشاء، ثم ذبحه وقتله بـ28 طعنة لشكه فى وجود علاقة مع شقيقته وفر هاربا.

وتمكن النقيب محمد الشريف معاون المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 43589 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة اليوم الواحد على المحافظات

حبس "أب" 15 يوما بتهمة الاعتداء جنسيا على نجلته بالمنوفية

اخبار الحوادث

مدينة نصر

حوادث مدينة نصر

اخبار حوادث اليوم

بائع يقتل صديقه

بائع يطعن صديقة

نيابة مدينة نصر

اخبار حوادث مدينة نصر




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة