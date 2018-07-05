إحالة بائع للجنايات قتل صديقه لشكه فى علاقة تجمعه بشقيقته بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة أول مدينة نصر، بائع لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه بمدينة نصر بعدما سدد له 28 طعنة بسبب وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقة المتهم.

وتلقى المقدم قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة لشاب مذبوح داخل عشة، وتبين من تحريات النقيب مصطفى الشاذلى معاون مباحث قسم مدينة نصر بعد سؤال شهود العيان، أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه بائع ذرة، حيث حضر يوم الحادث لمسكنه وتناول معه العشاء، ثم ذبحه وقتله بـ28 طعنة لشكه فى وجود علاقة مع شقيقته وفر هاربا.

وتمكن النقيب محمد الشريف معاون المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.