video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات.. ضاحى خلفان: الإخوان أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية

الخميس، 05 يوليه 2018 07:41 م
أهم 10 بوستات.. ضاحى خلفان: الإخوان أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية ضاحى خلفان
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
 

1- المذيعة علياء الشمري تطلب يد الفنان عبد الله بالخير للزواج على الهواء

 

2- شيرين عبد الوهاب تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال: ربنا يديم أمنها وسلامها

شيرين
شيرين

 

3- أحمد داوود يروج لدوره فى فيلم "122

احمد داوود
احمد داوود

 

"

 

4- أمير كرارة مع زوجته على البحر.. ويعلق: أنا ومراتى مش واخدين بالنا

امير كرارة
امير كرارة

 

5- ضاحى خلفان: جماعة الإخوان تعتبر أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 

6- وزيرة السعادة الإمارتية بعد لقائها بالرئيس السيسى: نتطلع إلى مشاريعنا المستقبلية المشتركة

عهود الرومي
عهود الرومي

 

7- هشام ماجد وشيكو فى الكويت لعرض "قلب أمه" لأول مرة

11
 

 

شيكو
 

 

8- وليد سليمان: الأهلى فوق الجميع فعلا وليس قولا

وليد سليمان
وليد سليمان

 

9- ميدو عن جهاد جريشة: واجهة مشرفة للتحكيم المصرى

ميدو
ميدو

 

10- مدحت العدل يعلق على أزمة صورة أبو تريكة مع المشجع الإسرائيلى

م
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات.. أبو تريكة يعلق على رفع اسمه من قوائم الإرهاب

أهم 10 بوستات.. حياة الدرديرى: توفيق عكاشة بصحة جيدة ونقضى أسبوع إجازة

أهم 10 بوستات اليوم.. ردود أفعال واسعة على تجديد صلاح لعقده مع ليفربول

عبد الله بالخير

بوستات

علياء الشمرى




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة