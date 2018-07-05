أهم 10 بوستات.. ضاحى خلفان: الإخوان أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية

1- المذيعة علياء الشمري تطلب يد الفنان عبد الله بالخير للزواج على الهواء
علياء الشمري تطلب الزواج من عبد الله بالخير على الهواء في #اصداء_العالم pic.twitter.com/PvjWDvh7CQ— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) July 4, 2018
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