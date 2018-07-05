ألمانيا: هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية من شأنه الإطاحة بحل الدولتين

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أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من عمليات الهدم التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة، وقالت :" إن هدم قرية خان الأحمر البدوية فى فلسطين وما يصاحب ذلك من إنتقال ما يقرب من 170 من السكان ، بما فى ذلك أكثر من 90 طفلاً ، قد بات وشيكا".



وأضافت الخارجية الألمانية، فى بيان اليوم :" إذا حدث ذلك ، فسيكون ضربة لفرص التنمية الفلسطينية فى منطقة ( C) فى الضفة الغربية، إن قرية خان الأحمر تقع بالقرب من منطقة (E1) المهمة استراتيجياً بين القدس الشرقية ومستعمرة معاليه أدوميم ، والتى من شأن تطورها أن يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مجاورة أكثر صعوبة، يجب التخفيف من المزيد من عمليات الهدم فى المناطق الهامة لبناء المستوطنات".



واستطردت " وفى هذا السياق ، لاحظنا بقلق بالغ أن عدة منازل قد هُدمت بالأمس فى قرية أبو نوار المجاورة لمعاليه أدوميم ، إن هدم خان الأحمر سيهز أسس حل الدولتين الدائم ، وعلى هذه الخلفية تكرر الحكومة الألمانية مرة أخرى مناشدتها للحكومة الإسرائيلية بالتخلى عن إعادة توطين سكان خان الأحمر ووقف المزيد من عمليات الهدم".