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الخميس، 05 يوليه 2018 08:22 م
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ألمانيا: هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية من شأنه الإطاحة بحل الدولتين

الخميس، 05 يوليه 2018 06:30 م
ألمانيا: هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية من شأنه الإطاحة بحل الدولتين اعتداءات إسرائيلية فى خان الأحمر- أرشيفية
أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من عمليات الهدم التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة، وقالت :" إن هدم قرية خان الأحمر البدوية فى فلسطين وما يصاحب ذلك من إنتقال ما يقرب من 170 من السكان ، بما فى ذلك أكثر من 90 طفلاً ، قد بات وشيكا".


وأضافت الخارجية الألمانية، فى بيان اليوم :" إذا حدث ذلك ، فسيكون ضربة لفرص التنمية الفلسطينية فى منطقة ( C) فى الضفة الغربية، إن قرية خان الأحمر تقع بالقرب من منطقة (E1) المهمة استراتيجياً بين القدس الشرقية ومستعمرة معاليه أدوميم ، والتى من شأن تطورها أن يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مجاورة أكثر صعوبة، يجب التخفيف من المزيد من عمليات الهدم فى المناطق الهامة لبناء المستوطنات".


واستطردت " وفى هذا السياق ، لاحظنا بقلق بالغ أن عدة منازل قد هُدمت بالأمس فى قرية أبو نوار المجاورة لمعاليه أدوميم ، إن هدم خان الأحمر سيهز أسس حل الدولتين الدائم ، وعلى هذه الخلفية تكرر الحكومة الألمانية مرة أخرى مناشدتها للحكومة الإسرائيلية بالتخلى عن إعادة توطين سكان خان الأحمر ووقف المزيد من عمليات الهدم".

 

 

 


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