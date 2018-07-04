3.6 مليار جنيه إجمالى محفظة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بالبنك الأهلى

كتب - أحمد يعقوب

فى إطار دعمه لاتجاه الدولة نحو توفير كافة سبل التيسير على المواطنين من محدودى الدخل، وضمن خطته للتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، أنشأ البنك الأهلى المصرى ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقارى بمناطق السادس من اكتوبر، العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا، حيث وصل اجمالى القروض التى منحها البنك لمحدودى ومتوسطى الدخل إلى 3.6 مليار جنيه تم منحها لعدد 37800 مستفيد وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، حيث وصل متوسط ما قام بمنحه البنك من تلك التمويلات خلال شهرى مايو ويونيو 2018 إلى حوالى 2500 وحدة سكنية بإجمالى تكلفة 250 مليون جنيه لكل شهر على حده.

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه جارى حاليا دراسة ما يقرب من 10409 ملف بقيمة اجمالية حوالى 1.1 مليار جنيه حيث يتوقع زيادة حجم المحفظة لتصل إلى 4.7 مليار جنيه بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

ضيفا أنه تم تخصيص 34 فرعا بعدد 23 محافظة موزعة بمختلف انحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعى وكذا انشاء ثلاثة قطاعات بالمركز الرئيسى للبنك لسرعة إنجاز ملفات التمويل العقارى خاصة من فئة محدودى الدخل وهى قطاع ائتمان وقطاع عمليات وقطاع شئون قانونية.

ومن جانبه أفاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك الاهلى يضع نشاط التمويل العقارى وخاصة الذى يستهدف فئات محدودى الدخل ضمن أولوياته حيث يحرص دائما على دعم تلك المحفظة من خلال منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وهو الأمر الذى أهل البنك الأهلى المصرى للحصول على المركز الأول فى منظومة التمويل العقارى فى نهاية شهر مايو الماضى وذلك للشهر السابع على التوالى متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة فى تلك المنظومة .