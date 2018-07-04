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28 يوليو.. النطق بالحكم على متهم فى إعادة محاكمته بأحداث الألف مسكن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:10 م
28 يوليو.. النطق بالحكم على متهم فى إعادة محاكمته بأحداث الألف مسكن المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة محاكمة متهم فى أحداث عنف الآلف مسكن، لـ 28 يوليو للنطق بالحكم.
 
عقدت الجلسة بعضوية  بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين.
 
وجهت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.
 
 
 
 

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