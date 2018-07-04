video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

10 أرقام عن المهاجرين المصريين.. تعرف عليها

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:00 ص
10 أرقام عن المهاجرين المصريين.. تعرف عليها 348 مهاجر مصر خلال 2017
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض عدد المهاجرين المصريين خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث بلغ العدد الإجمالى لهم سواء المهاجرين أو من اكتسبوا صفة مهاجر فى العام الماضى 348 مهاجراً، مقابل 367 مهاجر فى 2016 بانخفاض بلغت نسبته 5.2%.

وبحسب أحدث النشرات السنوية حول أعداد المصريين المهاجرين والحاصلين على موافقة للهجرة خارج البلاد، الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، ننشر أهم 10 أرقام حول المهاجرين المصريين خلال العام الماضى، والتى جاءت كالتالى..

 

- بلغ العدد الإجمالى للمهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر 348 مهاجراً.

- بلغ عدد المهاجرين 96 مهاجراً.

- بلغ عدد المصريين المكتسبين لصفة مهاجر 252 مصريا.

- شكل الذكور من إجمالى عدد المهاجرين، 312 فردا.

- شكلت الإناث من إجمالى عدد المهاجرين، 36 امرأة.

- بلغ عدد المهاجرين الأصليين 311 مهاجراً من العدد الإجمالى.

- بلغ عدد المرافقين لهم 37 مرافقا.

- وطبقا للحالة الاجتماعية، توزع عدد المهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر، كالتالى: "270 متزوجا، 40 أعزب، 5 مطلقين، 1 أرمل".

- احتلت إيطاليا المركز الأول من حيث ارتفاع أعداد المهاجرين إليها بـ 154 مهاجراً من العدد الإجمالى خلال عام 2017.

- جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بـ 100 مهاجر، تلاها كندا بـ 76 مهاجراً.

 

 

Capture
صادر عن جهاز الإحصاء

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: ميركل تراجعت عن موقفها من المهاجرين لإنقاذ حكومتها

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعى بينهم مصرى

البحرية الليبية: 63 مهاجرا فى عداد المفقودين إثر حادث غرق جديد

الإحصاء: 49.7% من المهاجرين خلال 2017 أصحاب مؤهلات جامعية

المهاجرين

عدد المهاجرين

المهاجرين المصريين

المهاجرين فى 2017

اخبار الاقتصاد المصرى

جهاز الاحصاء

الإحصاء




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة