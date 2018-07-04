10 أرقام عن المهاجرين المصريين.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض عدد المهاجرين المصريين خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث بلغ العدد الإجمالى لهم سواء المهاجرين أو من اكتسبوا صفة مهاجر فى العام الماضى 348 مهاجراً، مقابل 367 مهاجر فى 2016 بانخفاض بلغت نسبته 5.2%.

وبحسب أحدث النشرات السنوية حول أعداد المصريين المهاجرين والحاصلين على موافقة للهجرة خارج البلاد، الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، ننشر أهم 10 أرقام حول المهاجرين المصريين خلال العام الماضى، والتى جاءت كالتالى..

- بلغ العدد الإجمالى للمهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر 348 مهاجراً.

- بلغ عدد المهاجرين 96 مهاجراً.

- بلغ عدد المصريين المكتسبين لصفة مهاجر 252 مصريا.

- شكل الذكور من إجمالى عدد المهاجرين، 312 فردا.

- شكلت الإناث من إجمالى عدد المهاجرين، 36 امرأة.

- بلغ عدد المهاجرين الأصليين 311 مهاجراً من العدد الإجمالى.

- بلغ عدد المرافقين لهم 37 مرافقا.

- وطبقا للحالة الاجتماعية، توزع عدد المهاجرين ومن اكتسبوا صفة مهاجر، كالتالى: "270 متزوجا، 40 أعزب، 5 مطلقين، 1 أرمل".

- احتلت إيطاليا المركز الأول من حيث ارتفاع أعداد المهاجرين إليها بـ 154 مهاجراً من العدد الإجمالى خلال عام 2017.

- جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بـ 100 مهاجر، تلاها كندا بـ 76 مهاجراً.