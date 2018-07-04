‏"الصحة" تشن حملات مفاجئة على المستشفيات بالجيزة لرصد شكاوى المواطنين

شن قطاع الرقابة والمتابعة برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، بوزارة الصحة والسكان، حملات مفاجئة على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة، لمراجعة توافر الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، ورصد شكاوى المواطنين والاستجابه لهم، لتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.



مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة

تأتي هذة الزيارة بعد توجيهات السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق للمرور بشكل مفاجئ، على المنشئات الطبية الحكومية والخاصة، ضمن سياسة التقويم وحصر المشكلات بالمنظومة الطبية، وإصلاحها، حيث تم المرور على مستشفيات البدرشين والحوامدية، ووحدات رعاية ميت أبورهينة والبدرشين.



جولات مفاجئة على المستشفيات بالجيزة جولات مفاجئة على المستشفيات بالجيزة

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم أنه تم مراجعة أرصدة الالبان وصرف المواطنين بالوحدات الصحية بعد رصد عدد من الشكاوى عن نقصهم، ومراجعة توافر الأدوية وتوافر البدائل والمثائل للمستحضرات الناقصة، والتأكد من حالة الأجهزة الطبية، كما سيتم اعداد خطة عاجلة لصيانة الأجهزة الطبية.