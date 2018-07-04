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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:18 ص
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يونكر يؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لأيرلندا فى ملف بريكست

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:02 ص
يونكر يؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لأيرلندا فى ملف بريكست يونكر وماى
أ ف ب
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أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبى يقف بقوة إلى جانب أيرلندا فى محادثات بريكست، وذلك قبيل اجتماع مهم للحكومة البريطانية شدد على أن التكتل سيتابعه من كثب.

وخاطب يونكر البرلمان الأوروبى فى مستهل أسبوع بالغ الاهمية بالنسبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماى التى ستجمع وزراءها المنقسمين الجمعة للتوصل إلى تحديد شكل العلاقات التجارية التى ترغب لندن بإقامتها مع التكتل بعد بريكست.

وقال يونكر "ننتظر منذ اشهر" ما سيصدر عن 10 داونينج ستريت و"سنحلله كما يجب"، فى إشارة إلى المقترحات المنتظرة من حكومة ماى.

وأضاف "لكننى أريد أن أقول من هنا إننا لن نقبل بعزل المسألة الايرلندية لتبقى القضية الوحيدة من دون حل فى نهاية المفاوضات".

وأكد "كلنا ايرلنديون".

وتعكس تصريحات يونكر رفض الاتحاد الاوروبى تحقيق تقدم فى المحادثات التجارية قبل ايجاد حل بشأن كيفية تجنب التفتيش على الحدود بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية ايرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى بعد بريكست.

وحض رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك رئيسة الوزراء البريطانية على الخروج بنتيجة من اجتماعها مع اعضاء حكومتها المتخاصمين.

وقال توسك للنواب "نتطلع الآن" الى ما ستعلنه بريطانيا و"نأمل بأن يأتى ذلك بالتوضيحات والواقعية والزخم الذين تحتاجهم هذه المفاوضات". لكنه اتفق مع يونكر على أن ذلك يجب أن يتزامن مع رد كاف بشأن ايرلندا.

وقال "كلما حصلنا على مقترح بريطانى محدد بشأن الحدود الايرلندية فى وقت أقرب، كلما ازدادت فرص اتمام مفاوضات بريكست هذا العام".


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