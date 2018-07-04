video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ياسر برهامى: "الحوت الأزرق" لها سلبيات نفسية ضارة وتكشف أسرار عائلتك

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 ص
ياسر برهامى: "الحوت الأزرق" لها سلبيات نفسية ضارة وتكشف أسرار عائلتك ياسر برهامى
كتب:محمد إسماعيل
إضافة تعليق

أفتى ياسر برهامى، بوجوب اجتناب لعبة الحوت الأزرق ووصفها بأنها لها سلبيات نفسية ضارة، وتمكن غيرك من معرفة أدق أسرارك.

 

وجاء سؤال لبرهامى عبر إحدى المنصات الإعلامية التابعة للدعوى السلفية، جاء فيه:" ظهرتْ مؤخرًا عدة ألعاب إلكترونية مشوقة جدًّا، ومنها لعبة "الحوت الأزرق"، وقد قيل عنها بأن هدفها الانتحار، لكن أنا أراها مجرد لعبة شيقة ولا أفكر فى الانتحار، فما حكم ممارسة هذه اللعبة والاشتراك فيها؟ وإذا كانت محرمة فلماذا تكون محرمة وهى لعبة مِن الألعاب؟".

 

وأجاب برهامى قائلاً: "فهذه الألعاب لها سلبياتٌ نفسيةٌ ضارة، كما أنها تمكِّن غيرك مِن معرفة أدق أسرارك أنتَ وعائلتك؛ فاجتنبها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع معدل التضخم فى تركيا إلى 15% للمرة الأولى منذ 2003

تركيا فى ذيل قائمة الدول الأكثر أمنا فى العالم بعد فوز أردوغان بالرئاسة

تركيا تأمر باعتقال عشرات الضباط بشأن التحقيق فى شبكة جولن

اردوغان

الانتخابات التركية

الاخوان

المثليين




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة