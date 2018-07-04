ياسر برهامى: "الحوت الأزرق" لها سلبيات نفسية ضارة وتكشف أسرار عائلتك

كتب:محمد إسماعيل

أفتى ياسر برهامى، بوجوب اجتناب لعبة الحوت الأزرق ووصفها بأنها لها سلبيات نفسية ضارة، وتمكن غيرك من معرفة أدق أسرارك.

وجاء سؤال لبرهامى عبر إحدى المنصات الإعلامية التابعة للدعوى السلفية، جاء فيه:" ظهرتْ مؤخرًا عدة ألعاب إلكترونية مشوقة جدًّا، ومنها لعبة "الحوت الأزرق"، وقد قيل عنها بأن هدفها الانتحار، لكن أنا أراها مجرد لعبة شيقة ولا أفكر فى الانتحار، فما حكم ممارسة هذه اللعبة والاشتراك فيها؟ وإذا كانت محرمة فلماذا تكون محرمة وهى لعبة مِن الألعاب؟".

وأجاب برهامى قائلاً: "فهذه الألعاب لها سلبياتٌ نفسيةٌ ضارة، كما أنها تمكِّن غيرك مِن معرفة أدق أسرارك أنتَ وعائلتك؛ فاجتنبها".