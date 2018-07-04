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الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:48 م
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وفاة 17 شخصا بسبب موجة الحر فى كندا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:17 م
وفاة 17 شخصا بسبب موجة الحر فى كندا اشاعة الشمس _ صورة أرشيفية
مونتريال (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الصحية، الأربعاء، أن 17 شخصا على الأقل توفوا فى كيبيك، بسبب موجة الحر التى تضرب شرق كندا، منذ نهاية الاسبوع.

وقالت المسؤولة الاقليمية عن الصحة العامة فى مونتريال، ميلين دروان ان عدد الوفيات بسبب موجة الحر فى مونتريال وصل حاليا الى 12.

ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية، أن خمس وفيات سجلت ايضا منذ 48 ساعة فى مناطق شرق عاصمة كيبيك.

وقالت الطبيبة فى حديث لتلفزيون "راديو-كندا" العام ان الضحايا فى مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين او الاشخاص المصابين بامراض مزمنة او عقلية" او ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة الاربعاء 34 درجة مئوية فى مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت اربعين فى المئة بحسب توقعات مركز الارصاد الجوية، وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة فى جنوب كيبيك مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الاسبوع.

وأعلنت "حالة الانذار بسبب ارتفاع الحرارة" فى جنوب كيبيك لكن الارصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من الجمعة، ولم تسجل حتى الان اى حالة وفاة فى اونتاريو المجاورة التى شهدت ايضا درجات حرارة مرتفعة.

 

 


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