وصول 5 وزراء لمركز المنارة استعدادا للمشاركة بمؤتمر "مصر للتميز الحكومى"

كتبت هند مختار

وصل منذ قليل الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين ، والدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى ، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لمقر مركز المنارة، استعدادا لمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد قليل ، فى فعاليات مؤتمر التميز الحكومى وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى والذى انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء ولمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينظم المؤتمر وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.