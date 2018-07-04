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الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:08 م
خالد صلاح
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وصول دفعة من اللاجئين الأفغان إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:50 م
وصول دفعة من اللاجئين الأفغان إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا لاجئون _ صورة أرشيفية
كابول أ ش أ
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هبطت اليوم فى مطار كابول الدولى طائرة قادمة من ميونيخ تحمل 69 لاجئا أفغانيا ، قامت السلطات الألمانية بترحيلهم بعد رفض الطلبات المقدمة منهم باللجوء إلى ألمانيا.

وذكرت شبكة ايه بى سى نيوز  الإخبارية الأمريكية أن هذه أكبر عملية ترحيل جماعى تقوم بها ألمانيا والتى تعهدت مؤخرا بتكثيف عمليات إبعاد الأجانب الذين لا يحق لهم البقاء داخل الأراضى الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات ترحيل الأفغان التى قامت بها ألمانيا خلال الأعوام الماضية اقتصرت على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.

 


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