وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى: الرئيس السيسى لديه رؤى للتحديث الحكومى - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال محمد عبد الله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، إن مؤتمر مصر للتميز الحكومى، هو مناسبة جيدة لأن تكون هناك فرق عمل مشتركة بين مصر والإمارات تعمل بين البلدين .

وأوضح القرقاوى، خلال كلمته بمؤتمر مصر للتميز الحكومى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا خطة عمل الحكومة المصرية بجانب خطة عمل مؤتمر التميز الحكومى فى مصر بالتعاون مع الإمارات، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه رؤى مستقبلية للتحديث الحكومى.

وأبدى سعادته بإشراف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على فريق العمل للتحديث الحكومى.



















































































