وزير المستقبل الإماراتى: مدرس مصرى غير حياتى وهو سبب نجاحى

كتب محسن البديوى

روى محمد بن عبدالله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى، قصة المعلم المصرى الذى كان له الفضل لما هو فيه الآن، قائلًا إنه خلال دراسته بالمرحلة الثانوية، كان مليئًا بالطاقة، وكان هناك معلم مصرى "أحمد حماد" استطاع من خلال حكمته أن يغير حياته، ويكون أحد أسباب نجاحه، مضيفًا: "أنا الآن بين أهلى وناس لهم فضل عليا، ومهما نعمل لن نستطيع أن نرد جميل مصر علينا".

وفى سياق آخر، قال "القرقاوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "Dmc"، التجربة الإماراتية تعتمد على التسامح والتعددية مع الآخرين، ولكن هناك دولاً تحاول أن تخلق حروبًا طائفية بالمنطقة وإشعال الفتن.

وتابع: "هناك خبرات وقدرات عربية عادت إلى الوطن العربى بعد توفير البيئة الملائمة لهم، والشيخ محمد بن راشد يؤمن تمامًا بضرورة بناء بيئة متكاملة للإنسان".