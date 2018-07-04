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وزير المالية: نتوقع فائضا فى الإيرادات العام المقبل يصل لـ100 مليار جنيه

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:22 م
وزير المالية: نتوقع فائضا فى الإيرادات العام المقبل يصل لـ100 مليار جنيه الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أيمن رمضان
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توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة ما بين الإيرادات والمصروفات العام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الفائض سيستخدم فى سد جزء من فوائد خدمة الدين.

وأضاف وزير المالية، خلال اتصال هاتفى بالقناة الأولى المصرية، أنه للمرة الأولى منذ 15 عاما تزيد إيرادات الدولة عن مصروفاتها بـ 4 مليارات جنيه.

وأوضح وزير المالية أن تحقيق الفائض فى موازنة العام المقبل سيأتى من زيادة موارد الدولة وتحسين آليات تحصيل مستحقاتها، ومن خلال اتجاه آخر يتمثل فى ترشيد النفقات، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادى يحدث فائضاً يؤدى إلى تقليل الدين وزيادة مخصصات الأهداف الاستراتيجية للدولة والتى ترتكز على تنمية البشر وإصلاح منظومة التعليم والصحة والثقافة وتحقيق نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

 

 

  

 


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اقتصاد

موارد الدوله

الديون

خدمه دين

الموازنة العامة




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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس عادل زاهر

يعنى سيادتك عندك فائض و بتدى الناس مرتبات ألف جنية و كيلو اللحمة ب 185 جنية !!

احنا مش عارفين نعيش و سيادتك عندك فائض و سايبنا !! تصريحات أستفزازية بجد

عدد الردود 0

بواسطة:

رافت

البركة في الضرائب

كفاية ضرائب و رسوم و ياريت الدخل يزيد عن طريق زيادة الصادرات و الانتاج مش ضرايب حتى ننهض .

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