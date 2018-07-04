وزير المالية: نتوقع فائضا فى الإيرادات العام المقبل يصل لـ100 مليار جنيه

كتب أيمن رمضان

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة ما بين الإيرادات والمصروفات العام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الفائض سيستخدم فى سد جزء من فوائد خدمة الدين.

وأضاف وزير المالية، خلال اتصال هاتفى بالقناة الأولى المصرية، أنه للمرة الأولى منذ 15 عاما تزيد إيرادات الدولة عن مصروفاتها بـ 4 مليارات جنيه.

وأوضح وزير المالية أن تحقيق الفائض فى موازنة العام المقبل سيأتى من زيادة موارد الدولة وتحسين آليات تحصيل مستحقاتها، ومن خلال اتجاه آخر يتمثل فى ترشيد النفقات، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادى يحدث فائضاً يؤدى إلى تقليل الدين وزيادة مخصصات الأهداف الاستراتيجية للدولة والتى ترتكز على تنمية البشر وإصلاح منظومة التعليم والصحة والثقافة وتحقيق نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن.